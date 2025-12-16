La Problématique du Rubik’s Cube au Théâtre du Gouvernail Théâtre du Gouvernail PARIS

Savez-vous résoudre un Rubik’s Cube ?

Margot, elle, sait le résoudre. Par coeur. En 1 minute. 43 252 003 274 489 856 000 d’états possibles pour ce puzzle. Et autant de questions qui tourbillonnent dans sa tête. Car, même si Margot sait résoudre des puzzles, elle est incapable de répondre aux questions existentielles qui viennent hanter son esprit. Sa plus grande problématique ?

Comprendre le sens de la vie.

La Problématique du Rubik’s Cube aborde avec légèreté, humour et sincérité, le sujet de la santé

mentale. Margot y raconte son histoire et nous entraîne dans un voyage intime au sein de son esprit.

Un chemin émotionnel ponctué de souvenirs et de questionnements existentiels, dans lequel elle se bat pour se libérer de ses angoisses et apprendre à vivre, tout simplement.

Du jeudi 08 janvier 2026 au jeudi 12 février 2026 :

mardi, jeudi

de 19h00 à 20h15

payant

De 13 euros à 16 euros

Tout public. A partir de 12 ans.

Théâtre du Gouvernail 5 passage de Thionville 75019 PARIS

https://theatredugouvernail.fr/ +33148034992 theatredugouvernail@gmail.com https://www.facebook.com/theatredu.gouvernail/ https://www.facebook.com/theatredu.gouvernail/