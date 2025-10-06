LA PROCHAINE FOIS QUE TU – LA PROCHAINE FOIS QUE TU MORDRAS LA POUSSIERE – LE FORUM – SALLE GOUNOD Frejus

LA PROCHAINE FOIS QUE TU – LA PROCHAINE FOIS QUE TU MORDRAS LA POUSSIERE Début : 2026-04-07 à 20:30. Tarif : – euros.

THEATRE LE FORUM – FREJUS PRÉSENTE : LA PROCHAINE FOIS QUE TU MORDRAS LA POUS Dans le miroir d’une salle d’attente d’hôpital, face à son fils, le père réapparaît. Des deux, qui sera le prochain à mordre la poussière ? « Si tu colles ton doigt sur un miroir, le doigt en réflexion ne touchera jamais ton vrai doigt. Tu peux regarder de plus près, il y aura toujours un tout petit écart, un millimètre d’écart. Peut-être que c’est ça, que j’ai toujours un millimètre d’écart, que tout me frôle, passe tout près mais ne me touche jamais. Il va bientôt mourir et je tiens ce millimètre d’écart de lui. La mise en scène originale des personnages permet un dernier dialogue, qui fait tout de même poindre une relation tendre et touchante.En 2023, l’humoriste Panayotis Pascot sort son premier livre aux éditions Stock. Il s’y confie sans détour sur sa dépression, la difficulté de vivre son homosexualité et les rapports qu’il entretenait avec son père. Aujourd’hui, Paul Pascot, son frère, met en scène ses mots dans un spectacle interprété par Roméo Mariani et Yann Pradal.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE FORUM – SALLE GOUNOD 83 BOULEVARD DE LA MER 83600 Frejus 83