DIDIER GUSTIN – ILLIADE Illkirch Graffenstaden

DIDIER GUSTIN Début : 2025-11-09 à 17:00. Tarif : – euros.

Didier Gustin ressuscite Johnny comme seul un fan pouvait le faire : avec talent et amour. Les stand upers et les humoristes féroces ont mis au placard de nombreux imitateurs, ringardisant l’art délicat de prendre la voix, la peau, les manières d’un autre. A ce jeu-là Didier Gustin fut longtemps sur la première marche du podium. Et puis…en humour comme en toute chose, il y a des modes et d’autres incroyables talents sont venus toquer aux carreaux des petites lucarnes qui nous connectent au monde. Conscient de la baisse de sa notoriété Didier Gustin, relève le gant et fait ce qu’il sait faire de mieux : prêter sa voix à celle des autres, avec plus de 200 imitations à son actif dans une pièce de théâtre musical mise en scène par Eric Bouvron (Molière 2016).

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ILLIADE 11 ALLEE FRANCOIS MITTERRAND 67400 Illkirch Graffenstaden 67