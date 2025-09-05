La programmation 2025 du 3027 Festival

25 événements gratuits et ouverts à tous et toutes !

Du 5 au 27 Septembre 2025 à Paris, le public est invité à découvrir des artistes programmés ainsi que des restitutions créées avec et par les bénéficiaires de 3027 pour l’occasion.

Des ateliers, concerts, expositions, visites, projections se dérouleront au sein de différents lieux que nous remercions chaleureusement pour leur accueil.

À toutes et tous nous souhaitons un beau festival.

PROGRAMMATION & INFORMATIONS

Du vendredi 05 septembre 2025 au samedi 27 septembre 2025 :

gratuit Tout public.

