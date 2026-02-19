La programmation du festival PULSE 2026

PULSE s’adresse à toutes les enfances dès 1 an, à la jeunesse et aux adultes curieux·ses et propose 7 ateliers pour danser en famille à l’Atelier de Paris et en bibliothèque PULSE est accessible aux personnes sourdes, malentendantes ou ayant une déficience auditive avec des spectacles visuels, des spectacles danse LSF et des activités bilingues LSF-français.

PULSE s’engage pour un art et une pratique chorégraphiques plus inclusives auprès des publics comme des artistes.

Le programme

Massimo Fusco , Bal Magnétique création danse LSF dès 8 ans → samedi 14 mars à 16h à l’Atelier de Paris → 21 mars à 18h au Théâtre de Corbeil-Essonnes (91) → 27 mars à 20h30 et 28 mars à 19h au Théâtre Louis Arangon, Tremblay-en-France (93)

, Bal Magnétique création danse LSF dès 8 ans → samedi 14 mars à 16h à l’Atelier de Paris → 21 mars à 18h au Théâtre de Corbeil-Essonnes (91) → 27 mars à 20h30 et 28 mars à 19h au Théâtre Louis Arangon, Tremblay-en-France (93) Rebecca Journo , Portrait dès 12 ans → samedi 21 mars à 16h à l’Atelier de Paris → 19 avril à 16h au Théâtre de Bligny (91)

, Portrait dès 12 ans → samedi 21 mars à 16h à l’Atelier de Paris → 19 avril à 16h au Théâtre de Bligny (91) Marc Lacourt , Pourquoi un arbre est une poule ? création danse LSF dès 4 ans → samedi 28 mars à 16h à l’Atelier de Paris → 25 mars à 16h à la Médiathèque James Baldwin (19e)

, Pourquoi un arbre est une poule ? création danse LSF dès 4 ans → samedi 28 mars à 16h à l’Atelier de Paris → 25 mars à 16h à la Médiathèque James Baldwin (19e) Julie Nioche , Une échappée création danse LSF dès 3 ans → samedi 28 mars à 11h30 au Théâtre de Corbeil-Essonnes (91)

, Une échappée création danse LSF dès 3 ans → samedi 28 mars à 11h30 au Théâtre de Corbeil-Essonnes (91) Maxence Rey, Les Mélodies de la toute toute toute petite Koumamour dès 1 an → samedi 11 avril à 10h30 à l’Atelier de Paris

35 représentations à Paris et en Île-de-France pour une traversée dansée tout en humour, légèreté et poésie.

Du vendredi 13 mars 2026 au dimanche 19 avril 2026 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-13T01:00:00+01:00

fin : 2026-04-20T01:59:59+02:00

Date(s) :



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

