La promenade contée de Vatulélé La Minoterie de Lésigny Lésigny 2 juillet 2025 10:00

Vienne

La promenade contée de Vatulélé La Minoterie de Lésigny 11 rue du moulin Lésigny Vienne

Tarif :

Date :

Début : 2025-07-02 10:00:00

fin : 2025-08-24 12:00:00

Date(s) :

Une île de Koh-Lanta ? Un instrument de musique polynésien ? Un extraterrestre tombé d’une autre planète ? Vatulélé, c’est un peu tout ça ! Chaque année, la compagnie itinérante de spectacles vivant Glob-Trott pose sa soucoupe volante dans la Vienne, pour faire rire et émerveiller les familles. Et avec elle l’excentrique Vatulélé, un personnage drôle et surprenant qui a plus d’une histoire à raconter.

Devinez quoi ? Vous avez rendez-vous avec lui cet après-midi à la Minoterie de Lésigny pour une promenade contée dans l’espace vert. En voilà une chouette idée pour crapahuter au grand air avec une touche de poésie ! .

La Minoterie de Lésigny 11 rue du moulin

Lésigny 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 79 72

