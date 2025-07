La promenade de Biquette Vesc

La promenade de Biquette Vesc mardi 15 juillet 2025.

La promenade de Biquette

Ferme de Pracoutel Vesc Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : Mardi 2025-07-15 10:00:00

fin : 2025-07-15 10:45:00

2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26

A la ferme de Pracoutel, il y a Biquette. Son jeux préféré ? Sauter par dessus les clôtures et partir à l’aventure.

En chemin, elle rencontre les animaux de la ferme.

Pour les enfants de 18 mois à 4 ans.

Ferme de Pracoutel Vesc 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 02 51 65 associationlaclefdesreves@gmail.com

English :

At Pracoutel farm, there’s Biquette. Her favorite game? Jumping over fences and setting off on adventures.

Along the way, she meets the farm animals.

For children aged 18 months to 4 years.

German :

Auf dem Bauernhof von Pracoutel lebt Biquette. Was ist ihr Lieblingsspiel? Über Zäune springen und auf Abenteuerreise gehen.

Auf dem Weg dorthin trifft sie die Tiere des Bauernhofs.

Für Kinder von 18 Monaten bis 4 Jahren.

Italiano :

Alla fattoria Pracoutel c’è Biquette. Il suo gioco preferito? Saltare i recinti e partire all’avventura.

Lungo il percorso, incontra gli animali della fattoria.

Per bambini dai 18 mesi ai 4 anni.

Espanol :

En la granja Pracoutel está Biquette. ¿Su juego favorito? Saltar vallas y vivir aventuras.

Por el camino, conoce a los animales de la granja.

Para niños de 18 meses a 4 años.

