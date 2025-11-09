La Promenade de Flaubert Salle d’expression culturelle Blesle
Salle d’expression culturelle 62 la Bonale Blesle Haute-Loire
Début : 2025-11-09 17:00:00
Dimanche 09 Novembre 2025 à 17 Heures, un spectacle de Théâtre à machines miniature et marionnettes intitulé LA PROMENADE DE FLAUBERT au Centre d’expression culturelle
Salle d’expression culturelle 62 la Bonale Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 20 75 mairie.de.blesle@wanadoo.fr
English :
Sunday, November 09, 2025 at 5 PM, a miniature machine and puppet theater show entitled LA PROMENADE DE FLAUBERT at the Centre d’expression culturelle
German :
Sonntag, den 09. November 2025, um 17.00 Uhr eine Theateraufführung mit Miniaturmaschinen und Marionetten mit dem Titel LA PROMENADE DE FLAUBERT im Zentrum für kulturellen Ausdruck
Italiano :
Domenica 09 novembre 2025 alle ore 17.00, spettacolo di teatro di macchine e marionette in miniatura dal titolo LA PROMENADE DE FLAUBERT presso il Centre d’expression culturelle
Espanol :
Domingo 09 de noviembre de 2025 a las 17.00 h, espectáculo de máquinas en miniatura y teatro de marionetas titulado LA PROMENADE DE FLAUBERT en el Centre d’expression culturelle
