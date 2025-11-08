La promenade de Flaubert Spectacle Place Grégoire de Tours Brioude

La promenade de Flaubert Spectacle

Place Grégoire de Tours Halle aux grains Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:30:00

fin : 2025-11-08 11:20:00

Date(s) :

2025-11-08

Organisé par la Médiathèque de Brioude.

Dans un décor de poésie mécanique, au fil des saisons Soleil et Nuage suivent les aventures de Flaubert, promeneur infatigable, face aux caprices du vent. Adapté du livre d’Antonin Louchard.

.

Place Grégoire de Tours Halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 05 mediatheque@ville-brioude.fr

English :

Organized by the Médiathèque de Brioude.

Set against a backdrop of mechanical poetry, Soleil and Nuage follow the seasonal adventures of Flaubert, a tireless walker, as he faces the whims of the wind. Adapted from the book by Antonin Louchard.

German :

Organisiert von der Mediathek in Brioude.

In einem Dekor aus mechanischer Poesie folgen Sonne und Wolke im Laufe der Jahreszeiten den Abenteuern von Flaubert, einem unermüdlichen Spaziergänger, der den Launen des Windes ausgesetzt ist. Nach dem Buch von Antonin Louchard.

Italiano :

Organizzato dalla Mediateca Brioude.

Sullo sfondo di una poesia meccanica, Soleil e Nuage segue le avventure di Flaubert, un instancabile camminatore, che affronta i capricci del vento. Adattato dal libro di Antonin Louchard.

Espanol :

Organizado por la Mediateca Brioude.

Con la poesía mecánica como telón de fondo, Soleil et Nuage sigue las aventuras de Flaubert, caminante infatigable, que se enfrenta a los caprichos del viento. Adaptación del libro de Antonin Louchard.

L’événement La promenade de Flaubert Spectacle Brioude a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne