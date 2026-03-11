La promenade de la Fée des Fleurs Chateau de Bizy Vernon

La promenade de la Fée des Fleurs

Chateau de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Selon la légende, les terres de Bizy auraient appartenu autrefois à un chevalier qui, éperdument amoureux d’une fée, aurait péri pour avoir voulu cueillir une fleur bleue sur le flanc escarpé d’une rivière. Emporté par les eaux, il aurait tout juste eu le temps de lancer la fleur vers sa bien-aimée et aurait prononcé la phrase Ne m’oubliez pas ! . Depuis, elle est devenue la myosotis et symbolise l’amour éternel. C’est donc pour entretenir son voeux que la fée des fleurs revient chaque année dans notre monde pour lui rendre hommage, réveillant les corolles endormies et parant les jardins de mille couleurs.

Mais pour l’apercevoir, il faut encore savoir retrouver son âme d’enfant et se laisser guider par la belle poésie des contes en compagnie d’Eric, guide Elficologue…

L’association Les Balades Fantastiques propose l’exploration du monde de la Féerie grâce à un concept inédit qui mêle aux contes des effets spéciaux…

Tarifs

– 10€/enfant de 3 à 7 ans

– 15€ à partir de 8 ans et adule

Durée environ 1h15.

Inclut un goûter à la fin de l’animation.

Balade contée uniquement à l’extérieur. En cas d’annulation par le prestataire pour intempérie, vos billets seront remboursés.

Réservation directement sur notre site internet https://www.chateaudebizy.com/reservez. .

Chateau de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 12 14 60 25 chateaudebizy@gmail.com

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English : La promenade de la Fée des Fleurs

L’événement La promenade de la Fée des Fleurs Vernon a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération