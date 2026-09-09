La promenade de la Martine, centre social de la Martine, Marseille

Informations pratiques

La promenade de la Martine Dimanche 20 septembre, 09h30 centre social de la Martine Bouches-du-Rhône

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Depuis l’hiver dernier, nous marchons avec un petit groupe d’habitant·es rencontrés grâce au centre social de La Martine. Ensemble, nous avons ont pris le temps de regarder les quartiers environnant autrement.

Au fil des rencontres, nous avons recueilli des souvenirs, frappé à des portes, fouillé les archives municipales, exploré les alentours. Nous avons aussi appris avec le Collectif Safi à reconnaître les plantes qui poussent entre les chemins, les jardins et les friches.

Peu à peu, les histoires de La Martine, de Palanque, de la Solidarité, de Kallisté, de Val Plan et des Borels se sont assemblées comme les pages d’un grand grimoire collectif, rempli de dessins, de photographies, d’herbiers et de récits.

Une belle manière de raconter un territoire façonné par l’hôpital Nord, le canal de Marseille, l’autoroute, mais surtout par celles et ceux qui l’habitent.

Avec les habitants motivés du Centre social La Martine, d’Hôtel du Nord et les artistes du Collectif SAFI, en partenariat avec Accueil et rencontres et Terre Nouvelle.

centre social de la Martine Boulevard du Bosphore, 13015 Marseille Marseille 13015 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.hoteldunord.coop/balades/jep-2026-la-promenade-a-la-martine/ »}] https://www.hoteldunord.coop/balades/jep-2026-la-promenade-a-la-martine/

Souvenirs, plantes et archives racontent ce territoire, entre canal et autoroute. Une balade immersive avec ses habitants et le Collectif Safi.

©hôteldunord