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La Promenade de Santec Stade Municipal Laurent Créac’h Santec

La Promenade de Santec Stade Municipal Laurent Créac’h Santec dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Stade Municipal Laurent Créac'h

Adresse : Rue des Dentelles

Ville : 29250 Santec

Département : Finistère

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Santec

La Promenade de Santec

Stade Municipal Laurent Créac’h Rue des Dentelles Santec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Rendez-vous pour l’interclub de Courir à Santec,
Parcours entre terre et mer
– Courses de 10 km ou 15 km — départ à 9h30
– Marche de 10 km — départ à 9h15
Ravitaillements et collation à l’arrivée Pensez à apporter vos gobelets si possible.
Départ stade Laurent Créac’h.
Ambiance conviviale garantie.
Ouvert à tous coureurs, clubs voisins ou visiteurs de passage.   .

Stade Municipal Laurent Créac’h Rue des Dentelles Santec 29250 Finistère Bretagne +33 6 72 79 04 74 

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English :

L’événement La Promenade de Santec Santec a été mis à jour le 2026-04-22 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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