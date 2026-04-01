La Promenade de Santec Stade Municipal Laurent Créac’h Santec
La Promenade de Santec Stade Municipal Laurent Créac’h Santec dimanche 26 avril 2026.
Santec
La Promenade de Santec
Stade Municipal Laurent Créac’h Rue des Dentelles Santec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Rendez-vous pour l’interclub de Courir à Santec,
Parcours entre terre et mer
– Courses de 10 km ou 15 km — départ à 9h30
– Marche de 10 km — départ à 9h15
Ravitaillements et collation à l’arrivée Pensez à apporter vos gobelets si possible.
Départ stade Laurent Créac’h.
Ambiance conviviale garantie.
Ouvert à tous coureurs, clubs voisins ou visiteurs de passage. .
Stade Municipal Laurent Créac’h Rue des Dentelles Santec 29250 Finistère Bretagne +33 6 72 79 04 74
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English :
L’événement La Promenade de Santec Santec a été mis à jour le 2026-04-22 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX