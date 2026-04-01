La Promenade de Santec Stade Municipal Laurent Créac’h Santec

Santec

La Promenade de Santec

Stade Municipal Laurent Créac’h Rue des Dentelles Santec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Rendez-vous pour l’interclub de Courir à Santec,

Parcours entre terre et mer

– Courses de 10 km ou 15 km — départ à 9h30

– Marche de 10 km — départ à 9h15

Ravitaillements et collation à l’arrivée Pensez à apporter vos gobelets si possible.

Départ stade Laurent Créac’h.

Ambiance conviviale garantie.

Ouvert à tous coureurs, clubs voisins ou visiteurs de passage. .

Stade Municipal Laurent Créac’h Rue des Dentelles Santec 29250 Finistère Bretagne +33 6 72 79 04 74

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English :

L’événement La Promenade de Santec Santec a été mis à jour le 2026-04-22 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX