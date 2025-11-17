La promenade de velours Ambassade de la République tchèque Paris
La promenade de velours Ambassade de la République tchèque Paris lundi 17 novembre 2025.
Le 17 novembre, depuis la Révolution de velours en 1989, les Tchèques commémorent le jour de lutte pour la liberté et la démocratie. En souvenir de la chute du régime communiste, c’est un jour où l’on se rappelle, ensemble, du prix de la liberté.
Parcours de la promenade de velours à Paris:
- 18h30 rencontre sur le Pont des Arts où Emma Smetana & Jordan Haj interpréteront la chanson Slunečný hrob (Cercueil ensoleillé) & Acoustic gig de Drew Linden et Kristy Hernandez
- 19h rencontre à la bibliothèque du Centre tchèque avec le photographe Polyvios Anemoyannis – projection de ses photographies prises en novembre 1989 à Prague
- Vers 20h Fin du parcours au Banc Václav Havel devant l’Ambassade de la République tchèque, 15 avenue Charles Floquet, Paris 7e
La promenade de velours à Paris est l’occasion de se souvenir, ensemble, que la liberté est un bien précieux qui n’est jamais acquis et se construit dans un effort continu de tous !
Le lundi 17 novembre 2025
de 18h30 à 20h00
gratuit Tout public.
Ambassade de la République tchèque 15 Avenue Charles Floquet 75 007 Banc Václav Havel devant l’AmbassadeParis
