La promenade de velours Ambassade de la République tchèque Paris

Le 17 novembre, depuis la Révolution de velours en 1989, les Tchèques commémorent le jour de lutte pour la liberté et la démocratie. En souvenir de la chute du régime communiste, c’est un jour où l’on se rappelle, ensemble, du prix de la liberté.

Parcours de la promenade de velours à Paris:

18h30 rencontre sur le Pont des Arts où Emma Smetana & Jordan Haj interpréteront la chanson Slunečný hrob (Cercueil ensoleillé) & Acoustic gig de Drew Linden et Kristy Hernandez

rencontre sur où interpréteront la chanson Slunečný hrob (Cercueil ensoleillé) & Acoustic gig de 19h rencontre à la bibliothèque du Centre tchèque avec le photographe Polyvios Anemoyannis – projection de ses photographies prises en novembre 1989 à Prague

rencontre à la avec de ses photographies prises en novembre 1989 à Prague Vers 20h Fin du parcours au Banc Václav Havel devant l’Ambassade de la République tchèque, 15 avenue Charles Floquet, Paris 7e

La promenade de velours à Paris est l’occasion de se souvenir, ensemble, que la liberté est un bien précieux qui n’est jamais acquis et se construit dans un effort continu de tous !

Le lundi 17 novembre 2025

de 18h30 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-17T19:30:00+01:00

fin : 2025-11-17T21:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-17T18:30:00+02:00_2025-11-17T20:00:00+02:00

Ambassade de la République tchèque 15 Avenue Charles Floquet 75 007 Banc Václav Havel devant l’AmbassadeParis

https://paris.czechcentres.cz/fr/programme/sametova-prochazka-v-parizi +33153730022 paris@czechcentres.cz https://www.facebook.com/CzechCentreParis?locale=cs_CZ https://www.facebook.com/CzechCentreParis?locale=cs_CZ