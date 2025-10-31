La Promenade des Petits Monstres Gare Maritime D168 La Richardais

Gare Maritime D168 Croisières Chateaubriand La Richardais Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-31 16:00:00

fin : 2025-10-31 17:30:00

2025-10-31

Le Vendredi 31 octobre, les enfants partent à l’aventure sur la Rance !

Embarquez pour une promenade spéciale Halloween pleine de rires et de surprises atelier dessin, goûter et ambiance magique à bord.

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans (au moins un accompagnant payant requis).

Goûter offert pour les enfants déguisés.

Croisière de 16 h à 17 h 30 venir 30 min avant l’embarquement. .

Gare Maritime D168 Croisières Chateaubriand La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 44 40

