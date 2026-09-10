La promenade du Clair de Lune, Office du tourisme, Dinard

Informations pratiques

La promenade du Clair de Lune 19 et 20 septembre Office du tourisme Ille-et-Vilaine

Maximum 30 personnes. Les visites sont toutes gratuites mais nécessitent un dépôt de garantie obligatoire de 5€ sur le site https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

À l’abri des vents, au milieu des palmiers et des senteurs méditerranéennes, suivez votre guide-conférencier(e), à la découverte de cette mythique promenade dinardaise, qui serpente entre rivages et jardins luxuriants. Depuis des points de vue singuliers, vous découvrirez des richesses patrimoniales insoupçonnées : édifices du Moyen âge, villas Belle Époque, équipements sportifs ou militaires !

Office du tourisme 2 boulevard Féart, 35800, Dinard Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.dinardemeraudetourisme.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/ »}]

À l’abri des vents, au milieu des palmiers et des senteurs méditerranéennes, suivez votre guide-conférencier(e), à la découverte de cette mythique promenade dinardaise, qui serpente entre rivages et…

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