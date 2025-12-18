La Promenade Plantée, un chemin de fer devenu jardin sortie métro Bel-Air, face au 15 boulevard de Picpus Paris

12/01/26 14H30 La

Promenade Plantée, un chemin de fer devenu jardin

Dans les tunnels et les tranchées, puis sur le viaduc des Arts, le chemin de

fer est devenu jardin. Véritable corridor de biodiversité, la Promenade Plantée

facilite la circulation de la faune et de la flore sauvages parisiennes du bois

de Vincennes, réservoir avéré de biodiversité, jusqu’au cœur de la capitale.

Rendez-vous : sortie métro Bel-Air, face au n° 15

boulevard de Picpus

Le lundi 12 janvier 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit sous condition Public adultes.

sortie métro Bel-Air, face au 15 boulevard de Picpus 15 boulevard de Picpus 75012 Paris

education-environnement@paris.fr



