La Promenade Plantée, un chemin de fer devenu jardin sortie métro Bel-Air, face au 15 boulevard de Picpus Paris
La Promenade Plantée, un chemin de fer devenu jardin sortie métro Bel-Air, face au 15 boulevard de Picpus Paris lundi 12 janvier 2026.
12/01/26 14H30 La
Promenade Plantée, un chemin de fer devenu jardin
Dans les tunnels et les tranchées, puis sur le viaduc des Arts, le chemin de
fer est devenu jardin. Véritable corridor de biodiversité, la Promenade Plantée
facilite la circulation de la faune et de la flore sauvages parisiennes du bois
de Vincennes, réservoir avéré de biodiversité, jusqu’au cœur de la capitale.
Rendez-vous : sortie métro Bel-Air, face au n° 15
boulevard de Picpus
La Promenade Plantée, un chemin de fer devenu jardin
Le lundi 12 janvier 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit sous condition Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-12T15:30:00+01:00
fin : 2026-01-12T17:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-12T14:30:00+02:00_2026-01-12T16:00:00+02:00
sortie métro Bel-Air, face au 15 boulevard de Picpus 15 boulevard de Picpus 75012 Paris
education-environnement@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature
Afficher la carte du lieu sortie métro Bel-Air, face au 15 boulevard de Picpus et trouvez le meilleur itinéraire