LA PROMESSE BREL – CONFLUENCE SPECTACLES Avignon

LA PROMESSE BREL Début : 2025-11-14 à 20:00. Tarif : – euros.

SMARTARTECH PRÉSENTE : LA PROMESSE BRELLa promesse Brel – Arnaud AskoyRoland Romanelli : piano-accordéonJean-Philippe Audin : violoncelleUn spectacle musical pour ceux qui auraient aimé applaudir Jacques BrelNon Arnaud Askoy n’est pas Brel mais à l‘entendre, à le voir on pourrait y croire. Arnaud donne chair avec sincérité au Grand Jacques.La ressemblance troublante, l’empreinte vocale saisissante, le respect des outils fondamentaux de mise scène de Brel ne sont que des éléments physiques du spectacle, le décor nécessaire. A l’image des arrangements originaux de Roland Romanelli, c’est bien la flamme personnelle d’Arnaud Askoy, cette charge émotionnelle, généreuse, qui doit venir nous bouleverser, faire naître une magie comparable à celle de l’époque, comme une toile impressionniste vivante. Telle est la promesse : « Ceci n’est pas Brel ! » aurait dit Magritte, laissez-vous faire…

CONFLUENCE SPECTACLES PLACE DE L’EUROPE 84000 Avignon 84