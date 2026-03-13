La Promesse Brel Le K Reims
La Promesse Brel Le K Reims jeudi 2 avril 2026.
La Promesse Brel
Le K 20 Rue du Val Clair Reims Marne
Tarif : 34 – 34 – 39 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 18:30:00
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-04-02
Tout public
Non Arnaud Askoy n’est pas Brel mais à l‘entendre, à le voir on pourrait y croire. Arnaud donne chair avec sincérité au Grand Jacques. La ressemblance troublante, l’empreinte vocale saisissante, le respect des outils fondamentaux de mise scène de Brel ne sont que des éléments physiques du spectacle, le décor nécessaire.
A l’image des arrangements originaux de Roland Romanelli, c’est bien la flamme personnelle d’Arnaud Askoy, cette charge émotionnelle, généreuse, qui doit venir nous bouleverser, faire naître une magie comparable à celle de l’époque, comme une toile impressionniste vivante.
Telle est la promesse Ceci n’est pas Brel ! aurait dit Magritte, laissez-vous faire… .
Le K 20 Rue du Val Clair Reims 51100 Marne Grand Est
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English : La Promesse Brel
L’événement La Promesse Brel Reims a été mis à jour le 2026-03-13 par Reims Tourisme & Congrès