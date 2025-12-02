LES AVENTURIERS DE MINUIT – ESPACE DES ARTS – GRAND ESPACE Chalon Sur Saone

LES AVENTURIERS DE MINUIT Début : 2026-05-24 à 16:30. Tarif : – euros.

PASCAL LEGROS PRODUCTION PRÉSENTE : LES AVENTURIERS DE MINUITQuand Jules Verne et Arthur Conan Doyle défient le crime !1893. Alors qu’Arthur Conan Doyle, lasse´ de son célèbre détective, prépare l’assassinat de Sherlock Holmes, une jeune femme lui demande de l’aider a` sauver son frère injustement arrête´.D’abord réticent, le romancier se voit entraîner dans une enquête inattendue par l’insistance d’un visiteur français qui rêve de vivre de « vraies » aventures avant d’être trop vieux : Jules Verne. Des docks embrumés de Londres a` la mystérieuse lande de la frontière écossaise, d’énigmes en tribulations, les deux écrivains vont voyager au pays du frisson, du rire et de l’aventure ! Une comédie policière Julien et Florence Lefebvre Mise en scène de Elie Rapp et Ludovic LarocheAvec Stéphanie Bassibey, Émilie Cazenave, Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche, Jeanne Réot, Nicolas Saint-GeorgesVidéo Sébastien MizermontCostumes Axel BoursierLumières Franck ZiembaMusiques Hervé Devolder

ESPACE DES ARTS – GRAND ESPACE 5 BIS AV NIEPCE 71100 Chalon Sur Saone 71