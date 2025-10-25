Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La promesse d'un baiser Lieu dit Porjou Plestin-les-Grèves samedi 25 octobre 2025.

Lieu dit Porjou L’Improbable Café Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-25 19:00:00
fin : 2025-10-25 20:30:00

2025-10-25

Dominique Babilotte chante Dominique Babilotte.
Magnifique concert de chansons française écrites et interprétées par Dominique Babilotte, à ne pas manquer !
Lieu dit Porjou L’Improbable Café Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 01 72 79 

