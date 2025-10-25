La promesse d’un baiser Lieu dit Porjou Plestin-les-Grèves

La promesse d’un baiser

Lieu dit Porjou L’Improbable Café Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Dominique Babilotte chante Dominique Babilotte.

Magnifique concert de chansons française écrites et interprétées par Dominique Babilotte, à ne pas manquer !

Lieu dit Porjou L’Improbable Café Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 01 72 79

