La Provence de mon Coeur Cabaret Moulin Bleu Le Rove
dimanche 5 juillet 2026 · Cabaret Moulin Bleu · Le Rove
Informations pratiques
Le Rove
La Provence de mon Coeur
Dimanche 5 juillet 2026 de 12h à 16h. Cabaret Moulin Bleu 1 chemin Campon Le Rove Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 12:00:00
fin : 2026-07-05 16:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Déjeuner Spectacle sur la Provence avec une narration originale autour de scènes d’acteurs de Marcel Pagnol !
Un déjeuner-spectacle qui sent bon le Sud comédiens, chansons de Vincent Scotto et ambiance provençale immersive vous promettent un moment de partage et de bonne humeur. .
Cabaret Moulin Bleu 1 chemin Campon Le Rove 13740 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 82 36 96 49 cabaretmoulinbleu@gmail.com
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English :
Lunch and Show about Provence, featuring an original narration set to scenes performed by actors from Marcel Pagnol’s works!
L’événement La Provence de mon Coeur Le Rove a été mis à jour le 2026-06-19 par Provence Tourisme