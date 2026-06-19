La Provence de mon Coeur Cabaret Moulin Bleu Le Rove

Informations pratiques

Le Rove

La Provence de mon Coeur

Dimanche 5 juillet 2026 de 12h à 16h. Cabaret Moulin Bleu 1 chemin Campon Le Rove Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 12:00:00

fin : 2026-07-05 16:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Déjeuner Spectacle sur la Provence avec une narration originale autour de scènes d’acteurs de Marcel Pagnol !

Un déjeuner-spectacle qui sent bon le Sud comédiens, chansons de Vincent Scotto et ambiance provençale immersive vous promettent un moment de partage et de bonne humeur. .

Cabaret Moulin Bleu 1 chemin Campon Le Rove 13740 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 82 36 96 49 cabaretmoulinbleu@gmail.com

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English :

Lunch and Show about Provence, featuring an original narration set to scenes performed by actors from Marcel Pagnol’s works!

L’événement La Provence de mon Coeur Le Rove a été mis à jour le 2026-06-19 par Provence Tourisme