La province dominicaine de Toulouse :  restauration, crises et renouveaux (1865-1974), Bibliothèque d’études méridionales, Toulouse

La province dominicaine de Toulouse : restauration, crises et renouveaux (1865-1974) Mardi 31 mars, 18h00 Bibliothèque d’études méridionales Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-31T18:00:00+02:00 – 2026-03-31T19:00:00+02:00

Fin : 2026-03-31T18:00:00+02:00 – 2026-03-31T19:00:00+02:00

Mardi 31 mars – 18h

Par Jérôme PUJOL, Professeur agrégé, doctorant en Histoire contemporaine

Fondé à Toulouse en 1215 par Dominique de Guzman, l’Ordre des Prêcheurs — ou ordre dominicain — s’inscrit dès ses origines dans l’histoire de la ville, dont subsistent encore aujourd’hui des lieux emblématiques comme la Maison Seilhan et l’église des Jacobins. À la Révolution, les dominicains sont expulsés en 1791, ils ne reviennent à Toulouse qu’au milieu du 19ᵉ siècle grâce à l’action engagée par le père Lacordaire, chargé de restaurer l’Ordre en France. La province de Toulouse voit le jour en 1865 avec la restauration des institutions et de la vie religieuse au coeur de la cité. S’appuyant sur les archives conservées au couvent de Rangueil, la communication se propose d’analyser comment, de la fin du 19ᵉ siècle jusqu’aux transformations sociales et religieuses qui suivent le concile Vatican II, les frères dominicains ont perpétué leur tradition religieuse dans la ville.

Bibliothèque d’Études Méridionales, 56 rue du taur

Durée 1h – Entrée libre dans la limite des places disponibles

Bibliothèque d’études méridionales 56 rue du Taur Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Histoire(s) de jeunes chercheurs