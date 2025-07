La P’tite Chasse au trésor Spécial Breizh Mon P’tit Café Lamballe-Armor

La P’tite Chasse au trésor Spécial Breizh Mon P’tit Café Lamballe-Armor jeudi 17 juillet 2025.

La P’tite Chasse au trésor Spécial Breizh

Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 10:00:00

fin : 2025-07-17 11:00:00

Date(s) :

2025-07-17

Dans les rues de Lamballe. Viens t’amuser et apprendre pleins de chose sur la Bretagne, ses légendes et devenir un as de la culture bretonne. Sur inscription. Départs toutes les heures (Durée 1h). 2 niveaux disponibles 4-6ans et 7 et +. .

Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 82 38 65 21

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La P’tite Chasse au trésor Spécial Breizh Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-07-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André