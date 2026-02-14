La p’tite cuisine des animaux de la ferme, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille

La p’tite cuisine des animaux de la ferme Mercredi 18 février, 14h30 Ferme Pédagogique Marcel Dhénin Nord

Gratuit. Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T14:30:00+01:00 – 2026-02-18T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-18T14:30:00+01:00 – 2026-02-18T16:00:00+01:00

Un atelier des familles de la Ferme : La p’tite cuisine des animaux de la Ferme

Découvrez les régimes alimentaires des animaux et participez à la préparation et la distribution des rations. Idéal pour l’émerveillement des enfants.

A partir de 5 ans.

Gratuit.

Sur inscription

Inscription : billetterie.lille.fr/event/nature2026

Informations : 03 20 55 16 12 / fermelille@mairie-lille.fr

Ferme pédagogique Marcel Dhénin

14 rue Eugène Jacquet 59800 Lille

Ferme Pédagogique Marcel Dhénin 14 rue Eugène Jacquet, 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France

Nourrir les animaux de la ferme

