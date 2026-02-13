La p’tite cuisine des animaux de la ferme, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille
La p’tite cuisine des animaux de la ferme Dimanche 22 février, 14h30 Ferme Pédagogique Marcel Dhénin Nord
Gratuit. Sur inscription
Début : 2026-02-22T14:30:00+01:00 – 2026-02-22T16:00:00+01:00
Fin : 2026-02-22T14:30:00+01:00 – 2026-02-22T16:00:00+01:00
Un atelier des familles de la Ferme : La p’tite cuisine des animaux de la Ferme
Découvrez les régimes alimentaires des animaux et participez à la préparation et la distribution des rations. Idéal pour l’émerveillement des enfants.
A partir de 5 ans.
Inscription : billetterie.lille.fr/event/nature2026
Informations : 03 20 55 16 12 / fermelille@mairie-lille.fr
Ferme Pédagogique Marcel Dhénin 14 rue Eugène Jacquet, 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:fermelille@mairie-lille.fr »}]
