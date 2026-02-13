La p’tite cuisine des animaux de la ferme, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille
La p’tite cuisine des animaux de la ferme, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille samedi 7 mars 2026.
La p’tite cuisine des animaux de la ferme Samedi 7 mars, 14h30 Ferme Pédagogique Marcel Dhénin Nord
Gratuit. Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-07T14:30:00+01:00 – 2026-03-07T16:00:00+01:00
Fin : 2026-03-07T14:30:00+01:00 – 2026-03-07T16:00:00+01:00
Un atelier des familles de la Ferme : La p’tite cuisine des animaux de la Ferme
Découvrez les régimes alimentaires des animaux et participez à la préparation et la distribution des rations. Idéal pour l’émerveillement des enfants.
A partir de 5 ans.
Gratuit.
Sur inscription
Inscription : billetterie.lille.fr/event/nature2026
Informations : 03 20 55 16 12 / fermelille@mairie-lille.fr
Ferme pédagogique Marcel Dhénin
14 rue Eugène Jacquet 59800 Lille
Ferme Pédagogique Marcel Dhénin 14 rue Eugène Jacquet, 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:fermelille@mairie-lille.fr »}]
Nourrir les animaux de la ferme
Floréal Solé