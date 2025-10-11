LA P’TITE DEBROUILLE – ESPACE CULTUREL DU CROUZY Boisseuil

LA P’TITE DEBROUILLE – ESPACE CULTUREL DU CROUZY Boisseuil samedi 11 octobre 2025.

LA P’TITE DEBROUILLE Début : 2025-10-11 à 20:30. Tarif : – euros.

ACT NOW PRÉSENTE : LA P’TITE DEBROUILLEDe Franck Le Hen, mise en scène Coralie Baroux. Avec Franck Le Hen, Mélanie Kah ou Coline d’Inca, Matthieu Nina.1942. Jean, un zazou, blessé et obligé de fuir, trouve refuge dans un hôpital abandonné de Picardie ou survit Paul, un handicapé moteur de naissance, devenu membre actif d’un réseau de résistants.?Rejoints par Michèle, la cousine de Jean, une fermière adoratrice de Pétain, ils vont devoir se confiner jusqu’à la fin de la guerre. Ces trois personnages aux antipodes les uns des autres vont tenter de rendre leur quotidien léger, malgré les choix et les difficultés que leur impose la guerre.L’auteur Franck Le Hen plonge les spectateurs dans la sombre période de l’occupation et signe une comédie : « qui offre l’occasion de donner un point de vue inédit sur cette période et de mettre en avant trois minorités, invisibles historiquement jusqu’alors. »

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE CULTUREL DU CROUZY Le Bourg 87220 Boisseuil 87