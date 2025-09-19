LA P’TITE GUINGUETTE Place Jean Monnet Sucé-sur-Erdre
LA P’TITE GUINGUETTE
Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique
Début : 2025-09-19 16:00:00
fin : 2025-09-19 20:30:00
2025-09-19
Grande tablée pour manger ou transat pour chiller !
– Stand des AMAP pour des plateaux apéro
– Musique live
– Château gonflable
– Jeux en bois extérieur, craie pour les enfants. N’hésitez pas à apporter vos jeux de palets
– Stand Le Quai des Possibles avec la présentation de toutes les activités sur le second semestre
Entrée libre .
Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 86 61 47 lequaidespossibles@suce-sur-erdre.fr
