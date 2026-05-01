La P’tite Guinguette X Fête du vélo et des mobilités Rue de la Porte Juhel Saint-Méen-le-Grand

Saint-Méen-le-Grand

La P’tite Guinguette X Fête du vélo et des mobilités

Rue de la Porte Juhel Camping La Porte Juhel Saint-Méen-le-Grand Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Fête du vélo et des mobilités x la petite guinguette de 14h à 22h au camping

Rendez-vous au camping municipal de Saint-Méen-le-Grand à l’occasion de la 2ᵉ édition de la Fête du vélo et des mobilités, organisée par la communauté de communes. Cette année, l’événement s’associe à la p’tite guinguette de Familles Rurales pour une ambiance encore plus chaleureuse, avec buvette et restauration sur place.

Tout au long de la journée:

– Parcours d’obstacles pour enfants et circuit vélo fléché de 40 km au départ du camping (accompagnement possible). Apportez votre vélo et votre casque.

– Initiation au vélo à assistance électrique. Apportez votre casque.

– Vélosmoothie pédalez pour préparer votre jus de fruits frais.

– Balades en vélos-plumes. Pour les enfants de 6 à 10 ans.

– Petites réparations et gravage vélo pour lutter contre le vol. N° d’identification pour lutter contre le vol. Apportez une pièce d’identité.

– Informations et animations autour des mobilités (covoiturage, location, transports…)

– Présence de la BESS (Boutique Éphémère Sociale et Solidaire)

– Exposition consacrée à Louison Bobet

– Jeux en bois, découverte de l’apiculture, exposition de peinture et encadrement…

Les temps forts

– À 16h spectacle de rue tout public avec Les Sœurs Jeantil de Muël

– À 17h30 Ciné-débat au cinéma Le Celtic avec la diffusion du documentaire Les Roues de l’avenir (1h05) en présence du co-producteur Baptiste Lemaître. Ce documentaire aborde la place actuelle du vélo dans notre société et montre comment il peut être un acteur majeur de la transition.

– À 19h30 apéro-concert avec Bal’abordage, un bal festif aux influences néo-folk, danses du monde et esprit pirate .

Rue de la Porte Juhel Camping La Porte Juhel Saint-Méen-le-Grand 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 53 70

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English :

L’événement La P’tite Guinguette X Fête du vélo et des mobilités Saint-Méen-le-Grand a été mis à jour le 2026-05-12 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN