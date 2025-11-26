Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La P’tite heure de l’Art Lalbenque

La P’tite heure de l’Art

La P’tite heure de l’Art Lalbenque mercredi 26 novembre 2025.

La P’tite heure de l’Art

38 Place de la Bascule Lalbenque Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26 16:00:00
fin : 2025-11-26 17:00:00

Date(s) :
2025-11-26

Atelier lecture pour les enfants de 5 à 9 ans.

Sur inscription.
Atelier lecture pour les enfants de 5 à 9 ans.

Sur inscription.   .

38 Place de la Bascule Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 24 22 56  mediatheque@ccpll.fr

English :

Reading workshop for children aged 5 to 9.

Registration required.

German :

Leseworkshop für Kinder von 5 bis 9 Jahren.

Nach Anmeldung.

Italiano :

Laboratorio di lettura per bambini dai 5 ai 9 anni.

Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Taller de lectura para niños de 5 a 9 años.

Inscripción obligatoria.

L’événement La P’tite heure de l’Art Lalbenque a été mis à jour le 2025-11-15 par OT Cahors Vallée du Lot