La P’tite heure de l’Art Lalbenque

La P’tite heure de l’Art

38 Place de la Bascule Lalbenque Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 16:00:00

fin : 2025-11-26 17:00:00

Date(s) :

2025-11-26

Atelier lecture pour les enfants de 5 à 9 ans.

Sur inscription.

38 Place de la Bascule Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 24 22 56 mediatheque@ccpll.fr

English :

Reading workshop for children aged 5 to 9.

Registration required.

German :

Leseworkshop für Kinder von 5 bis 9 Jahren.

Nach Anmeldung.

Italiano :

Laboratorio di lettura per bambini dai 5 ai 9 anni.

Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Taller de lectura para niños de 5 a 9 años.

Inscripción obligatoria.

