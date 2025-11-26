La P’tite heure de l’Art Lalbenque
La P’tite heure de l’Art Lalbenque mercredi 26 novembre 2025.
La P’tite heure de l’Art
38 Place de la Bascule Lalbenque Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26 16:00:00
fin : 2025-11-26 17:00:00
Date(s) :
2025-11-26
Atelier lecture pour les enfants de 5 à 9 ans.
Sur inscription.
Atelier lecture pour les enfants de 5 à 9 ans.
Sur inscription. .
38 Place de la Bascule Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 24 22 56 mediatheque@ccpll.fr
English :
Reading workshop for children aged 5 to 9.
Registration required.
German :
Leseworkshop für Kinder von 5 bis 9 Jahren.
Nach Anmeldung.
Italiano :
Laboratorio di lettura per bambini dai 5 ai 9 anni.
Iscrizione obbligatoria.
Espanol :
Taller de lectura para niños de 5 a 9 años.
Inscripción obligatoria.
L’événement La P’tite heure de l’Art Lalbenque a été mis à jour le 2025-11-15 par OT Cahors Vallée du Lot