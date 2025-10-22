La p’tite Ludothèque Prissac
La p’tite Ludothèque Prissac mercredi 22 octobre 2025.
La p’tite Ludothèque
22 route de Bélâbre Prissac Indre
Début : Mercredi 2025-10-22 15:00:00
fin : 2025-10-29 18:00:00
2025-10-22
Pour cette ouverture des surprises vous attendent !Familles
Venez découvrir ce nouveau lieu pour jouer sur place ou emprunter des jeux !
Pour l’ouverture des surprises vous attendent ! .
22 route de Bélâbre Prissac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 78 09 maisonenfance-parcbrenne-ludotheque@orange.fr
English :
Various workshops throughout the day, including a baby area, reading, board games, water games, seed games and lots of other surprises. Open to families and children aged 0 to 12.
German :
Verschiedene Workshops, die den ganzen Tag über angeboten werden, Babybereich, Lesen, Gesellschaftsspiele, Wasserspiele, Spiele mit Samen und viele andere Überraschungen. Offen für Familien und Kinder von 0 bis 12 Jahren.
Italiano :
Diversi laboratori durante la giornata, tra cui un’area baby, letture, giochi da tavolo, giochi d’acqua, giochi di semi e tante altre sorprese. Aperto alle famiglie e ai bambini da 0 a 12 anni.
Espanol :
Varios talleres a lo largo del día, incluyendo un área para bebés, lectura, juegos de mesa, juegos de agua, juegos con semillas y muchas otras sorpresas. Abierto a familias y niños de 0 a 12 años.
