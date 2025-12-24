LA P’TITE PAUSE AVEC LA MANO, Médiathèque Saffré
LA P'TITE PAUSE AVEC LA MANO, Médiathèque Saffré mercredi 7 janvier 2026.
LA P’TITE PAUSE AVEC LA MANO
Médiathèque 25 Avenue du Château Saffré Loire-Atlantique
Début : 2026-01-07
fin : 2026-04-15
2026-01-07
Envie de jouer à des jeux de société tout en rencontrant d’autres personnes ?
Enfants et parents, retrouvez-nous chque semaine à La P’tite pause vec LaMano.
Les mardis soir à L’Arbre aux livres à Treffieux et les mercredis après-midi dans les autres bibliothèques du réseau de La bibliothèque de 7 lieux.
Familles (- 8 ans accompagnés)
Gratuit
Sans inscription .
Médiathèque 25 Avenue du Château Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 31 65 bibliotheques@cc-nozay.fr
English :
Want to play board games and meet new people at the same time?
