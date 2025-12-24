LA P’TITE PAUSE AVEC LA MANO, Médiathèque Saffré

LA P’TITE PAUSE AVEC LA MANO

Médiathèque 25 Avenue du Château Saffré Loire-Atlantique

Début : 2026-01-07

fin : 2026-04-15

2026-01-07

Envie de jouer à des jeux de société tout en rencontrant d’autres personnes ?

Enfants et parents, retrouvez-nous chque semaine à La P’tite pause vec LaMano.

Les mardis soir à L’Arbre aux livres à Treffieux et les mercredis après-midi dans les autres bibliothèques du réseau de La bibliothèque de 7 lieux.

Familles (- 8 ans accompagnés)

Gratuit

Sans inscription .

Médiathèque 25 Avenue du Château Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 31 65 bibliotheques@cc-nozay.fr

English :

Want to play board games and meet new people at the same time?

L’événement LA P’TITE PAUSE AVEC LA MANO Saffré a été mis à jour le 2025-12-19 par Pays Erdre Canal Forêt