La p’tite pilule du samedi les élèves de l’Art Dû Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

La p’tite pilule du samedi les élèves de l’Art Dû

Samedi 7 mars 2026 à partir de 18h.

Samedi 14 mars 2026 à partir de 18h.

Samedi 21 mars 2026 à partir de 18h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 18:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-14 2026-03-21

Salle de spectacle ? Comedy club ? Bar tapas ? L’Art Dû, c’est tout ça !

La P’tite Pilule c’est le comedy club des élèves de l’Art Dû ! Nos élèves de deuxième année de stand up vous invitent à partager une heure de show.



Après avoir écrit, testé, réécrit leurs blagues, ces nouveaux talents continuent leur progression grâce à votre présence et vos rires !





Public 100% bienveillant exigé ! .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Showroom? Comedy club? Tapas bar? L’Art Dû is all of the above!

L’événement La p’tite pilule du samedi les élèves de l’Art Dû Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-03 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille