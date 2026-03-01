La p’tite pilule du samedi les élèves de l’Art Dû Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement
Samedi 7 mars 2026 à partir de 18h.
Samedi 14 mars 2026 à partir de 18h.
Samedi 21 mars 2026 à partir de 18h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 2 – 2 – EUR
Début : 2026-03-07 18:00:00
fin : 2026-03-21
2026-03-07 2026-03-14 2026-03-21
Salle de spectacle ? Comedy club ? Bar tapas ? L’Art Dû, c’est tout ça !
La P’tite Pilule c’est le comedy club des élèves de l’Art Dû ! Nos élèves de deuxième année de stand up vous invitent à partager une heure de show.
Après avoir écrit, testé, réécrit leurs blagues, ces nouveaux talents continuent leur progression grâce à votre présence et vos rires !
Public 100% bienveillant exigé ! .
Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Showroom? Comedy club? Tapas bar? L’Art Dû is all of the above!
