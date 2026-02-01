La p’tite poule rousse La Comédie de Metz Metz

La p’tite poule rousse

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-26 10:30:00

fin : 2026-03-01 11:00:00

2026-02-26

Venez découvrir ou redécouvrir ce célèbre conte revisité avec humour, tendresse et fantaisie.

Que fait la petite poule rousse quand elle trouve des grains de blé ? Elle décide de les semer…Fort heureusement, ses chers amis sont là ! Edgard le chat élégant et flemmard, Régis le cochon grognon et Nelly la souris girly.Toujours prêts à faire la fête, ils sont beaucoup moins motivés quand il s’agit d’aider !

Marionnettes, chansons et interactions dans un spectacle qui ravira petits et grands.

Pour enfants de 1 à 5 an(s)Enfants

English :

Come and discover or rediscover this famous tale revisited with humor, tenderness and fantasy.

What does the little red hen do when she finds some grains of wheat? She decides to sow them… Fortunately, her dear friends are there! Edgard the elegant, lazy cat, Régis the grumpy pig and Nelly the girly mouse are always ready to party, but are much less motivated when it comes to helping out!

Puppets, songs and interaction in a show that will delight young and old alike.

For children aged 1 to 5(s)

