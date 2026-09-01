AGENDA · Ney
La p’tite rando Ney
samedi 19 septembre 2026 · Ney
Informations pratiques
Ney
La p’tite rando
Salle du Briska Ney Jura
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Départ à 19h pour environ 6 km. (venez éclairés…)
Retour à la salle du Briska avec assiette anglaise et concert « Les filles du déclic ».
Organisé par le comité des fêtes de Ney. .
Salle du Briska Ney 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 53 94 74
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English : La p’tite rando
L’événement La p’tite rando Ney a été mis à jour le 2026-09-02 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA