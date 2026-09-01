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AGENDA · Ney

La p’tite rando Ney

samedi 19 septembre 2026 · Ney

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Salle du Briska
Ville
39300 Ney
Département
Jura
Tarif
5 5 15 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Ney

La p’tite rando

Salle du Briska Ney Jura

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Départ à 19h pour environ 6 km. (venez éclairés…)
Retour à la salle du Briska avec assiette anglaise et concert « Les filles du déclic ».
Organisé par le comité des fêtes de Ney.   .

Salle du Briska Ney 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 53 94 74 

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English : La p’tite rando

L’événement La p’tite rando Ney a été mis à jour le 2026-09-02 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA