Informations pratiques

Ney

La p’tite rando

Salle du Briska Ney Jura

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Départ à 19h pour environ 6 km. (venez éclairés…)

Retour à la salle du Briska avec assiette anglaise et concert « Les filles du déclic ».

Organisé par le comité des fêtes de Ney. .

Salle du Briska Ney 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 53 94 74

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English : La p’tite rando

L’événement La p’tite rando Ney a été mis à jour le 2026-09-02 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA