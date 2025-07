La p’tite rhinolophe Balade contée crépusculaire sur les chauves-souris Bio

Début : 2025-09-06 19:30:00

2025-09-06

EVENEMENT CAUSSERIE

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles, LES CAUSSERIES.

Mal aimées, méconnues mais pourtant si utiles, venez découvrir avec plaisir les chauves-souris, espèces remarquables des sites Natura 2000, lors d’une balade contée nocturne avec Gilles Elbaz, conteur, musicien et Dominique Rombaut, chiroptérologue.

Chaussures de marche, veste chaude, gourde, lampe et un petit coussin ou chaise pliante légère pour s’assoir… 30 places .

Bio 46500 Lot Occitanie

English :

EVENT CAUSSERIE

As part of its cultural activities, the Causses du Quercy Regional Nature Park Unesco World Geopark offers you LES CAUSSERIES.

Unloved, little-known and yet so useful, come and discover bats, remarkable species of Natura 2000 sites, during a nocturnal storytelling walk with Gilles Elbaz, storyteller and musician, and Dominique Rombaut, chiropterologist.

German :

VERANSTALTUNG CAUSSERIE

Der regionale Naturpark Causses du Quercy Unesco Global Geopark bietet Ihnen im Rahmen seiner kulturellen Animationen LES CAUSSERIES an.

Entdecken Sie die Fledermäuse, bemerkenswerte Arten der Natura 2000-Gebiete, auf einem nächtlichen Spaziergang mit Gilles Elbaz, Erzähler, Musiker und Dominique Rombaut, Chiropterologe.

Italiano :

EVENTO CAUSSERIE

Nell’ambito delle sue attività culturali, il Parco Naturale Regionale delle Causses du Quercy Geoparco Mondiale Unesco vi propone LES CAUSSERIES.

Poco amati, poco conosciuti eppure così utili, venite a scoprire i pipistrelli, specie notevoli dei siti Natura 2000, durante una passeggiata narrativa notturna con Gilles Elbaz, narratore e musicista, e Dominique Rombaut, chirotterologo.

Espanol :

EVENTO CAUSSERIE

En el marco de sus actividades culturales, el Parque Natural Regional de Causses du Quercy Geoparque Mundial de la Unesco le propone LES CAUSSERIES.

Poco queridos, poco conocidos y, sin embargo, tan útiles, venga a descubrir los murciélagos, especies notables de los espacios Natura 2000, durante un paseo narrativo nocturno con Gilles Elbaz, cuentacuentos y músico, y Dominique Rombaut, quiropterólogo.

