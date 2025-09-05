La p’tite rhinolophe balade contée crépusculaire sur les chauves-souris Pern

La p’tite rhinolophe balade contée crépusculaire sur les chauves-souris

Mal aimées, méconnues mais pourtant si utiles, venez découvrir avec plaisir les chauves-souris, espèces remarquables des sites Natura 2000, lors d’une balade contée nocturne avec Gilles Elbaz, conteur, musicien et Dominique Rombaut, chiroptérologue.

Chaussures de marche, veste chaude, gourde, lampe et un petit coussin ou chaise pliante légère pour s’asseoir…

Sur inscription en ligne: https://www.billetweb.fr/causseries

Le bourg Pern 46170 Lot Occitanie

English :

Unloved, little-known and yet so useful, come and discover bats, remarkable species of Natura 2000 sites, during a nocturnal storytelling walk with Gilles Elbaz, storyteller and musician, and Dominique Rombaut, chiropterologist.

Walking shoes, warm jacket, water bottle, torch and a small cushion or light folding chair to sit on?

On-line registration: https://www.billetweb.fr/causseries

German :

Ungeliebt, verkannt und doch so nützlich: Entdecken Sie mit Freude die Fledermäuse, bemerkenswerte Arten der Natura 2000-Gebiete, auf einem nächtlichen Märchenspaziergang mit Gilles Elbaz, Erzähler, Musiker und Dominique Rombaut, Chiropterologe.

Wanderschuhe, warme Jacke, Wasserflasche, Lampe und ein kleines Kissen oder einen leichten Klappstuhl zum Sitzen?

Online-Anmeldung erforderlich: https://www.billetweb.fr/causseries

Italiano :

Non amati, poco conosciuti eppure così utili, venite a scoprire i pipistrelli, specie straordinaria dei siti Natura 2000, durante una passeggiata narrativa notturna con Gilles Elbaz, narratore e musicista, e Dominique Rombaut, chirotterologo.

Scarpe da trekking, giacca calda, bottiglia d’acqua, torcia e un piccolo cuscino o una sedia pieghevole leggera per sedersi?

Iscrivetevi online su https://www.billetweb.fr/causseries

Espanol :

Poco queridos, poco conocidos y, sin embargo, tan útiles, venga a descubrir los murciélagos, especies notables de los espacios Natura 2000, durante un paseo nocturno de cuentacuentos con Gilles Elbaz, narrador y músico, y Dominique Rombaut, quiropterólogo.

Calzado de senderismo, chaqueta de abrigo, botella de agua, linterna y un pequeño cojín o silla plegable ligera para sentarse..

Inscríbase en línea en https://www.billetweb.fr/causseries

