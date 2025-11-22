La P’tite séance Ecuries de Baroja Salle Babieca Anglet

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La P'tite séance samedi 22 novembre 2025.

Ecuries de Baroja Salle Babieca 19 rue des Quatre Cantons Anglet

22 novembre 2025
2025-11-22

Les cinq courts métrages présentés nous embarquent pour un grand voyage maritime. Lors de cette traversée, vous suivrez les traces d’un célèbre marin, vous naviguerez et rêverez de mondes sous-marins.
De jolies invitations à la poésie des images.

Tout public à partir de 3 ans.   .

Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 

