La P’tite séance Ecuries de Baroja Salle Babieca Anglet

La P’tite séance

Ecuries de Baroja Salle Babieca 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Les cinq courts métrages présentés nous embarquent pour un grand voyage maritime. Lors de cette traversée, vous suivrez les traces d’un célèbre marin, vous naviguerez et rêverez de mondes sous-marins.

De jolies invitations à la poésie des images.

Tout public à partir de 3 ans. .

