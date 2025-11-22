La P’tite séance Ecuries de Baroja Salle Babieca Anglet
La P’tite séance Ecuries de Baroja Salle Babieca Anglet samedi 22 novembre 2025.
La P’tite séance
Ecuries de Baroja Salle Babieca 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Les cinq courts métrages présentés nous embarquent pour un grand voyage maritime. Lors de cette traversée, vous suivrez les traces d’un célèbre marin, vous naviguerez et rêverez de mondes sous-marins.
De jolies invitations à la poésie des images.
Tout public à partir de 3 ans. .
Ecuries de Baroja Salle Babieca 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55
English : La P’tite séance
German : La P’tite séance
Italiano :
Espanol : La P’tite séance
L’événement La P’tite séance Anglet a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Anglet