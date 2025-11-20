La P’tite séance Ecuries de Baroja Salle Babieca Anglet

La P’tite séance

Ecuries de Baroja Salle Babieca 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Cette année, Noël devrait être parfait ! Sauf que rien ne se passe jamais comme prévu…

Les joyeux préparatifs se transforment rapidement en une mission quasi impossible entre les guirlandes tyroliennes, les paquets cadeaux surprises et les enfants pas vraiment sages, ça ne va pas être une mince affaire de réunir tout le monde autour du sapin.

Prêts pour une course poursuite en traineau ? À vos marques, prêts, moutonnez !

Tout public à partir de 3 ans. .

