La P’tite séance Ecuries de Baroja Salle Babieca Anglet samedi 31 janvier 2026.

Ecuries de Baroja Salle Babieca 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Préhistoriques ou domestiques, rigolos ou ramollos, minuscules ou noctambules… les animaux de ces trois courts-métrages d’animation nous entraînent dans des aventures drôles et touchantes.

Tout public à partir de 3 ans.   .

