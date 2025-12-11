La P’tite séance Ecuries de Baroja Salle Babieca Anglet

La P’tite séance

Ecuries de Baroja Salle Babieca 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Préhistoriques ou domestiques, rigolos ou ramollos, minuscules ou noctambules… les animaux de ces trois courts-métrages d’animation nous entraînent dans des aventures drôles et touchantes.

Tout public à partir de 3 ans. .

