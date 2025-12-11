La P’tite séance Ecuries de Baroja Salle Babieca Anglet
La P’tite séance Ecuries de Baroja Salle Babieca Anglet samedi 31 janvier 2026.
La P’tite séance
Ecuries de Baroja Salle Babieca 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Préhistoriques ou domestiques, rigolos ou ramollos, minuscules ou noctambules… les animaux de ces trois courts-métrages d’animation nous entraînent dans des aventures drôles et touchantes.
Tout public à partir de 3 ans. .
Ecuries de Baroja Salle Babieca 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55
English : La P’tite séance
L’événement La P’tite séance Anglet a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Anglet