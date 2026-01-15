La P’tite séance Ecuries de Baroja Salle Babieca Anglet

La P’tite séance

Ecuries de Baroja Salle Babieca 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Trois histoires présentées dans ce programme sensible et poétique explorent différentes façons d’entrer en relation avec les arbres et la nature. Au fil des récits, les personnages apprennent que le respect et l’attention portés au monde naturel sont toujours récompensés.

Tout public à partir de 5 ans. .

