La P’tite séance Ecuries de Baroja Salle Babieca Anglet

La P’tite séance

Ecuries de Baroja Salle Babieca 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif :

Date :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Un programme de 6 films sur la thématique des transports.

Sur route, sur rails ou dans les airs, prenez vos tickets et attachez vos ceintures pour une balade inoubliable !

Tout public à partir de 4 ans. .

