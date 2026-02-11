La P’tite séance Ecuries de Baroja Salle Babieca Anglet
La P’tite séance
Ecuries de Baroja Salle Babieca 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Un programme de 6 films sur la thématique des transports.
Sur route, sur rails ou dans les airs, prenez vos tickets et attachez vos ceintures pour une balade inoubliable !
Tout public à partir de 4 ans. .
+33 5 59 52 17 55
