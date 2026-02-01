La p’tite Séance Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris

La p'tite Séance Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris

La p’tite Séance Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris samedi 21 février 2026.

Venez prendre place sur les poufs de la mezzanine et assister à une projection de courts métrages…

Séance cinéma à la bibliothèque Diderot pour les enfants de 5 à 7 ans
Le samedi 21 février 2026
de 10h30 à 11h15
gratuit

Réservation à compter du 31 janvier 

Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-21T11:30:00+01:00
fin : 2026-02-21T12:15:00+01:00
Date(s) : 2026-02-21T10:30:00+02:00_2026-02-21T11:15:00+02:00

Bibliothèque Jeunesse Diderot 42 avenue Daumesnil  75012 Paris
+33143406994 bibliotheque.diderot@paris.fr


Afficher la carte du lieu Bibliothèque Jeunesse Diderot et trouvez le meilleur itinéraire