La p’tite Séance Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris

Venez prendre place sur les poufs de la mezzanine et assister à une projection de courts métrages…

Séance cinéma à la bibliothèque Diderot pour les enfants de 5 à 7 ans

Le samedi 21 février 2026

de 10h30 à 11h15

gratuit

Réservation à compter du 31 janvier

Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 7 ans.

Bibliothèque Jeunesse Diderot 42 avenue Daumesnil 75012 Paris

+33143406994 bibliotheque.diderot@paris.fr



