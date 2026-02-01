La p’tite Séance Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris
La p’tite Séance Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris samedi 21 février 2026.
Venez prendre place sur les poufs de la mezzanine et assister à une projection de courts métrages…
Séance cinéma à la bibliothèque Diderot pour les enfants de 5 à 7 ans
Le samedi 21 février 2026
de 10h30 à 11h15
gratuit
Réservation à compter du 31 janvier
Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 7 ans.
Bibliothèque Jeunesse Diderot 42 avenue Daumesnil 75012 Paris
+33143406994 bibliotheque.diderot@paris.fr
