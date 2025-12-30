La P’Tite Soirée Sympa COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE Nantes

La P’Tite Soirée Sympa Début : 2026-03-01 à 17:30. Tarif : – euros.

MATHILDE MOREAU SARL PRÉSENTE : LA P’TITE SOIRÉE SYMPATous les premiers dimanches du mois, les élèves de La Compagnie du Café-Théâtre montent sur scène.C’est un vrai défi pour eux de se produire devant le public. Venez découvrir les nouveaux talents de l’humour à Nantes, où des comédiens de tous âges partagent la scène pour vous offrir un moment de pur plaisir !Drôles, talentueux, passionnés, les élèves de La Compagnie vous proposent de passer une « Petite Soirée Sympa ».

COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE 6 RUE DES CARMELITES 44000 Nantes 44