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La P’Tite Soirée Sympa COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE Nantes

La P’Tite Soirée Sympa COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE Nantes

La P’Tite Soirée Sympa COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE Nantes dimanche 12 avril 2026.

Lieu : COMPAGNIE DU CAFE THEATRE - GRANDE SALLE

Adresse : 6 RUE DES CARMELITES

Ville : 44000 Nantes

Département : 44

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 17:30

La P’Tite Soirée Sympa Début : 2026-04-12 à 17:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE 6 RUE DES CARMELITES 44000 Nantes 44

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