La p’tite trotte du Balladin Présilly dimanche 12 avril 2026.
Château de Présilly Présilly Jura
Tarif : – – 6 EUR
Début : 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-04-12
2026-04-12
La p’tite trotte du Balandin le dimanche 12 Avril, départ à partir de 8h au Château de Présilly.
Longueur des circuits environ 5,12 et 18 km
Site exceptionnel et classé à 5 km d’Orgelet, le château de Présilly vous ouvre ses portes. Vous serez accueillis chaleureusement ravitaillements faits maison, circuits ouverts nature.
Circuits ouverts aux bons marcheurs, marcheurs nordiques et trailers sans esprit de compétition.
4€ pour 5 km, 6€ pour 10 km et 8€ pour 18 km. Inscription sur place. .
Château de Présilly Présilly 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 32 63 10 rando.saint.maur39@gmail.com
