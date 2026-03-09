La p’tite trotte du Balladin Présilly

La p’tite trotte du Balladin

Château de Présilly Présilly Jura

Début : 2026-04-12 08:00:00

La p’tite trotte du Balandin le dimanche 12 Avril, départ à partir de 8h au Château de Présilly.

Longueur des circuits environ 5,12 et 18 km

Site exceptionnel et classé à 5 km d’Orgelet, le château de Présilly vous ouvre ses portes. Vous serez accueillis chaleureusement ravitaillements faits maison, circuits ouverts nature.

Circuits ouverts aux bons marcheurs, marcheurs nordiques et trailers sans esprit de compétition.

4€ pour 5 km, 6€ pour 10 km et 8€ pour 18 km. Inscription sur place. .

Château de Présilly Présilly 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 32 63 10 rando.saint.maur39@gmail.com

