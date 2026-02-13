La Ptite Troupe théâtre, L’Escabel, Toulouse
La Ptite Troupe théâtre Vendredi 20 février, 20h30 L’Escabel Haute-Garonne
entrée libre
Début : 2026-02-20T20:30:00+01:00 – 2026-02-20T21:30:00+01:00
Fin : 2026-02-20T20:30:00+01:00 – 2026-02-20T21:30:00+01:00
L’Escabel 36 rue gatien arnoult 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
Venez découvrir Labyrinthe, un spectacle d’improvisation avec histoires surprenantes et participation du public ! théatre spectacle