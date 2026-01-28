La p’tite visite (3-6 ans) Centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu Gauguin l’Atelier du Pouldu Clohars-Carnoët

La p’tite visite (3-6 ans) Centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu

Gauguin l’Atelier du Pouldu 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 10:30:00

fin : 2026-02-18 11:15:00

Date(s) :

2026-02-18

Les plus petits découvrent l’histoire des peintres du Pouldu à travers histoires, puzzles et coloriages.

La présence d’un adulte accompagnateur est obligatoire pendant toute la durée de l’animation.

Durée 45 min Sur réservation. .

Gauguin l’Atelier du Pouldu 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 98 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La p’tite visite (3-6 ans) Centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu

L’événement La p’tite visite (3-6 ans) Centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-01-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS