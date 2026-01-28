La p’tite visite (3-6 ans) Centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu Gauguin l’Atelier du Pouldu Clohars-Carnoët
Gauguin l’Atelier du Pouldu 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët Finistère
Début : 2026-02-18 10:30:00
fin : 2026-02-18 11:15:00
2026-02-18
Les plus petits découvrent l’histoire des peintres du Pouldu à travers histoires, puzzles et coloriages.
La présence d’un adulte accompagnateur est obligatoire pendant toute la durée de l’animation.
Durée 45 min Sur réservation. .
