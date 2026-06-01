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La p’tite visite (3-6 ans) Centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu Gauguin l’Atelier du Pouldu Clohars-Carnoët

La p’tite visite (3-6 ans) Centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu Gauguin l’Atelier du Pouldu Clohars-Carnoët mercredi 2 septembre 2026.

Lieu : Gauguin l'Atelier du Pouldu

Adresse : 10 Rue des Grands Sables

Ville : 29360 Clohars-Carnoët

Département : Finistère

Début : mercredi 2 septembre 2026

Fin : mercredi 2 septembre 2026

Tarif :

Clohars-Carnoët

La p’tite visite (3-6 ans) Centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu

Gauguin l’Atelier du Pouldu 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02
fin : 2026-09-02

Date(s) :
2026-09-02

Les plus petits découvrent l’histoire des peintres du Pouldu à travers histoires, puzzles et coloriages.

La présence d’un adulte accompagnateur est obligatoire pendant toute la durée de l’animation.
Durée 45 min Sur réservation.   .

Gauguin l’Atelier du Pouldu 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 98 51 

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English :

L’événement La p’tite visite (3-6 ans) Centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-06-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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