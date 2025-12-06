LA PUCE À L’OREILLE GEORGES FEYDEAU ESPACE CULTUREL ANGONIA Martres-Tolosane

LA PUCE À L’OREILLE GEORGES FEYDEAU

ESPACE CULTUREL ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

S’il fallait un classique de l’humour, ce serait Feydeau. S’il fallait une compagnie pour le jouer, ce serait Le Club Dramatique. Et s’il fallait une saison pour le voir, ce serait le mois de décembre et son atmosphère de fête.

Raymonde Chandebise soupçonne son mari d’adultère. Elle lui tend un piège en lui donnant rendez-vous anonymement à l’hôtel du Minet-Galant.

La puce à l’oreille est d’une construction redoutable, l’avalanche de quiproquos, le rythme effréné des situations improbables donnent à voir l’une des meilleures pièces du répertoire dont seul Feydeau a le secret. .

English :

If ever a humor classic was needed, it would be Feydeau. If you needed a company to perform it, it would be Le Club Dramatique. And if you needed a season to see it, it would be December and its festive atmosphere.

